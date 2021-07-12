Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik heyet, Kasımpaşa ve Dinamo Bükreş hazırlık maçlarında takım içindeki eksiklikleri net şekilde belirledi.

Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede şartların uyması halinde 3 transferin PSV Eindhoven maçına yetişmesini istedi.

Sol ve sağ beke transfer

Galatasaray'ın acil transfer planında sol bek, sağ bek ve Gedson Fernandes takviyesi yer alıyor.

Teknik heyet Kasımpaşa maçında sağ bekte Sekidika’yı denerken, yönetim Larsen ve İsmail Çokçalış transferlerini bitirmek için uğraş veriyor.

Fatih Terim sol bekte ise hemen görev verebileceği bir futbolcu isterken, adayların Moreno, Alioski ve Van Aanholt olduğu belirtildi.

Berkan Kutlu transferi son aşamada

Diğer yandan Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor’da bonservis pazarlıklarında son aşamaya geldi.

5 milyon avrodan başlayan pazarlıkların 3 milyon bandına indiği ve görüşmelerin bu hafta sonuçlanacağı bildiriliyor.