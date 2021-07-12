İngiliz Polis Teşkilatı, penaltıları kaçıran siyahi oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'nın maruz kaldığı ırkçı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "EURO 2020 finalinin ardından futbolculara yönelik bir dizi saldırgan ve ırkçı sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Bu taciz kesinlikle kabul edilemez, hoş görülmeyecek ve soruşturulacaktır." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan "İngiltere takımı, sosyal medyada ırkçı tacize uğramayı değil kahraman olarak övülmeyi hak ediyor. Bu korkunç saldırıların sorumluları kendilerinden utanmalı." paylaşımında bulundu.

İngiliz Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William da Twitter'dan "Dün geceki maçtan sonra İngiliz futbolculara yönelik ırkçı saldırı midemi bulandırdı." yorumunda bulundu.

Prens William, ırkçılığın artık son bulması ve bu olaya karışanların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Onları ırksal olarak istismar eden herkes rezildir"

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da İngiliz takımının herkesi bir araya getirdiğini ve ömür boyu sürecek anılar yaşattığını vurgulayarak, "Onları ırksal olarak istismar eden herkes rezildir ve onlar bizi hiçbir şeklide temsil etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, futbolda veya başka hiçbir yerde ırkçılığa kesinlikle yer olmadığına işaret ederek, "Gördüğümüz iğrenç çevrim içi istismarın sorumluları hesap vermeli. Sosyal medya şirketlerinin de bu nefreti ortadan kaldırmak ve önlemek için derhal harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Oyunculara yönelik ırkçı taciz affedilemez"

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, oyunculara yönelik ırkçı tacizi "affedilemez" olarak nitelendirdi ve "Bizim temsil ettiğimiz şey bu değil. Milli takımla bağ kurabilen insanları bir araya getirmede bir ışık olduk, milli takım herkes için var ve bu yüzden birliktelik devam etmeli." dedi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) da oyuncuların sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırıları kınayan bir bildiri yayımladı ve bu saldırılar karşısında dehşete düştüklerini belirtti.

FA, "Etkilenen oyuncuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sorumlu herkes için mümkün olan en sert cezaları vermeye çağıracağız." ifadesini kullandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

Final maçında İngiltere'nin İtalya'ya karşı yenik düşmesinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 3 siyahi İngiliz oyuncuyu yenilgiyle suçlayan hakaret içerikli yorumlar paylaşmıştı.