Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması
Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpler Birliği Hakkında pic.twitter.com/QB9HPzdEaD— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 12, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük
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