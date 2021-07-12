Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Ligde yeni sezonda Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta ise 19 takım mücadele edecek. Yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.

Gruplarda yer alan takımlar şöyle:

Beyaz Grup:

1922 Konyaspor, Akhisarspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, GMG Kastamonuspor, Isparta 32, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Zonguldak Kömürspor

Kırmızı Grup:

Adıyaman 1954, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor, Turgutluspor.