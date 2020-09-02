Kulübün internet sitesinde, 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafına da yer verilerek yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor'da forma giymişti.

Mustafa Cengiz'den yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na övgü

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, kadroya dahil edilen Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.

Kerem'in Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirten Cengiz, "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Transferleri itina ile yaptıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli seçerek yaptığımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok mutluyum ve gururluyum"

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade etti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kerem, "Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma (Mutafa Cengiz) ve Abdurrahim (Albayrak) başkanıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a şampiyonluklar için katkı vermek istediğini dile getiren Kerem şunları kaydetti:

"İnşallah hepimiz için Galatasaray camiası için benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Allah utandırmasın inşallah. Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz."

4 yıllık imza, 3,6 milyon lira sabit transfer ücreti

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık imza karşılığında net 3 milyon 650 bin lira sabit transfer ücreti alacak.

Kerem Aktürkoğlu, 2020-2021 sezonunda 850 bin, 2021-2022 sezonunda 900 bin, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında ise 950 biner lira alacak.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Kerem, sağlık kontrolünden de geçti.