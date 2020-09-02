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Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır.
Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Etiketler: Beşiktaş Francisco MonteroSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 21:53
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