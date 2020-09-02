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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Takımı'nın yönetici, teknik heyet ile futbolcularını kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuları kabul etti.
Kabule ilişkin fotoğraflar yayınlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Trabzonspor'un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.
Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.
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