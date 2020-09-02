Haber Giriş: Kaynak: DHA
PSG'de 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada; futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.
Fransa'nın L'Eqiupe gazetesi, bu 3 futbolcunun Neymar, Angel Di Maria ve Leandro Paredes olduğunu iddia etti.
Etiketler: Paris Saint-Germain koronavirüs PSG fransa Ligue 1 L'EqiupeSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 17:03
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