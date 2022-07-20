Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Leo Dubois'i duyurdu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois'nın transferi konusunda Olimpik Lyon ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Etiketler: Galatasaray
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