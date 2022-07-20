Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lazar Markovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.