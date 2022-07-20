Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK, Sırp futbolcu Markovic'i renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Lazar Markovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Gaziantep FK
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