Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde devam eden organizasyonda, Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk'ten oluşan Para Masa Tenisi Milli Takımı, grup müsabakalarında İtalya'yı 3-0 ve Fransa'yı 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Milliler yarı finalde de Portekiz'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, final müsabakasında da Fransa'yı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Yaz Oyunları Şampiyonu olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırdı.

Türkiye'den 12 madalya

Öte yandan erkekler takım müsabakasında ise Utku Caberoğlu, bronz madalya kazandı. Utku Caberoğlu da Türkiye'ye erkekler kategorisinde ilk madalyayı kazandırmış oldu.

Bu sonuçlar ile Türkiye oyunlarda 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.

Birol Aydın: Özel sporcularımız Avrupa'da tarih yazıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şöyle konuştu:

"Özel sporcularımız Avrupa'da tarih yazıyor. Federasyonumuz, down, otizm ve mental çocuklara 15 branşta spor faaliyeti yaptırarak, onların sporla hayata tutunmalarını sağlıyor. 81 ilde 730 spor kulübünde yüzbinlerce özel çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşında kazandığımız 4 gümüş ve 6 bronz madalyanın yanına şimdi Para Masa Tenisi Milli Takımımız altın madalya eklemiş oldu. Mutluyuz, gururluyuz, İstiklal Marşımızı okutup, ay-yıldızlı al bayrağımızı en üstte göklere çektiren özel sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Para Masa Tenisi Milli Takımımız ile hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na emin adımlarla ilerliyoruz. Teknik kurullarımız ile hazırlamış olduğumuz planlar doğrultusunda azim ve istek ile daha çok çalışıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz."

Avrupa Yaz Oyunları 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak müsabakalar ve kapanış töreni ile sona erecek.