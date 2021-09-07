İngiltere basını, Sarı Kırmızılı kulübün Elneny'nin transferi için Arsenal'e teklif sunduğunu iddia etti.

Londra ekibinin ise bu teklife olumsuz cevap verdiği de haberde yer aldı. Ocak 2016'da Arsenal'a katılan Elneny'nin sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.

2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.

Galatasaray'ın Roma forması giyen Amadou Diawara ile ilgilendiği ancak bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu da gelen bilgiler arasında.