Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı bilgisi verildi.
Açıklamada, "Napoleoni'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.
Türkiye'ye Şubat 2016'da gelen Napoleoni, 115 Süper Lig karşılaşmasında 18 gol attı.
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