Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve milli takımlarda bulunan oyuncularının forma giyemediği müsabakayı 5-2 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Mbaye Diagne (3), Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram atarken, Bursaspor'un gollerini ise İsmail Yüksek ve Elton Acolatse kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ilk yarısında yediği hatalı gol nedeniyle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi. İlk yarının son bölümünde Bursasporlu futbolcu Elton Acolatse ile çarpışarak sakatlık da geçiren İsmail Çipe, ikinci yarıda yerini Fatih Öztürk'e bıraktı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.

[Fotoğraf: AA]

Mbaye Diagne'den Fenerbahçe derbisi açıklaması

Mbaye Diagne, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.

Diagne, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktardı.

"Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak."

Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.