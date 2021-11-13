1921'de kurulan Kasımpaşa Spor Kulübünün 100. yılı kutlandı. Beyoğlu Belediyesinin Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlediği kutlama etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz ve bazı futbolcular katıldı.

100. yıl kutlamalarında taraftarlar ve Beyoğlu halkı Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda başlayan etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan Kasımpaşamız 100. yılı Beyoğlu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı.



https://t.co/Zzpw2xk56X pic.twitter.com/4BCjLUSYAP — KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 12, 2021

Kutlamalara kulübü temsilen Başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, İbrahim Özden Özdemir, İbrahim Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve oyunculardan Ryan Donk, Loret Sadiku, Ertuğrul Taşkıran, Umut Bozok ve Hasan Emre Yeşilyurt da katıldı.

Kutlamada, sahne gösterilerinden konsere, Kasımpaşa'nın 100 Yıl. U12 Futbol Turnuvası Ödül Töreni ve 100. yıl pastasının kesilmesine kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.