Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan Mirotic, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Mirotic, takımının iç sahada 93-67 kazandığı Bitci Baskonia maçında 25 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

The MVP of Round 9...@NikolaMirotic33 is unplayable in this form!#EveryGameMatters pic.twitter.com/xy4Ne9nfu4