Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Mirotic seçildi
Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan Mirotic, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Mirotic, takımının iç sahada 93-67 kazandığı Bitci Baskonia maçında 25 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.
The MVP of Round 9...@NikolaMirotic33 is unplayable in this form!#EveryGameMatters pic.twitter.com/xy4Ne9nfu4— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2021
Etiketler: Basketbol
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