Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray Marsilya'yı konuk etti. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetti.

Galatasaray taraftarı önünde aldığı üç puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmaya rakip sahada baskılı başlayan Galatasaray 12. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti.

Baskısını daha da artıran sarı kırmızılı ekip 30. dakikada Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

64. dakikada Feghouli farkı 3'e çıkartan isim oldu. Ryan Babel 83. dakikada Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydetti.

Marsilya'nın gollerini 69 ve 85. dakikalarda Arkadiusz Milik attı.

Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Fransız takımı ise 4 puanda kaldı. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Grubun diğer maçında ise Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi.

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Taylan'a pres yaparak topu kazanan Dieng, topla beraber ceza sahasına doğru yönelmek istedi. Muslera tam zamanında kalesini terkederek araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta hareketlenen Van Aanholt topu ters kanada aktardı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin ortasında Diagne ön direkte topa dokundu. Top direkten döndü

GOL - 12. dakikada Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Luan Peres, gelişine uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Top direkten döndü.

23. dakikada sağ kanattan Lirola'nın ortasında ön direkte Dieng kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu Muslera sağına çok iyi uzanarak kontrol etti.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 30. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top Caleta-Car'a çarpıp ağlara gitti. 2-0

37. dakikada sol kanattan Guendouzi'nin penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Dieng kafayı vurdu. Muslera sağına çok iyi uzanarak topu çeldi.

42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle geçildi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Milik'in pasıyla sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Dieng, Muslera'dan sıyrıldı. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

GOL - 64. dakikada Kerem, orta alanda Saliba'ya baskı yaptı. Saliba'dan seken topu Diagne bekletmeden Kerem'in önüne yuvarladı. Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem, topu arka direğe çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Feghouli, fileleri havalandırdı. 3-0

PENALTI - 67. dakika sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında sağ çağrazdan ceza sahasına sokulan Dieng, Kerem ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 69. dakikada penaltı atışını Milik kullandı. Muslera sağına çok iyi uzanıp topu çeldi. Ancak seken topa Milik bir kez daha dokundu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

70. dakikada Diagne'nin indirdiği topla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kalesini terkederek ceza sahasının dışına çıkan Pau Lopez son anda topa dokundu. Seken topla buluşan Diagne, topu boş kaleye yollamak istedi. Caleta-Car araya girip golü önledi.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 83. dakikada Marcao'nun ceza sahasına doğru gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Babel, uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 4-1

GOL - 85. dakikada De La Fuente'nin sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı top Nelsson'dan sekti. Bu topu önünde bulan Milik, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2

Galatasaray müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Stat: Nef Stadı

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+3 Mustafa Muhammed)

Olimpik Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Gueye (Dk. 63 De La Fuente), Dieng, Milik

Goller: Dk. 12 Cicaldau, Dk. 30 Caleta-Car (Kendi kalesine), Dk. 64 Feghouli, Dk. 83 Babel (Galatasaray), Dk. 68 ve 85 Milik (Olimpik Marsilya)

Sarı kartlar: Dk. 35 Cicaldau, Dk. 90+4 Morutan (Galatasaray), Dk. 35 Gueye, Dk. 45+1 Dieng, Dk. 53 Peres, Dk. 61 Guendouzi, Dk. 89 Milik, Dk. 90+7 Gerson (Olimpik Marsilya)