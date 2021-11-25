Fenerbahçe 90'da Avrupa Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 90. dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Sarı lacivertliler yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını kaybetti.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında ilk maçta 3-0 kaybettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetti.
Olympiakos 90. dakikada Tiquinho'nun golüyle maçı kazandı.
Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt ile Antwerp 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe kalan son maçta UEFA Konferans Ligi için mücadele edecek.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlığı kale önündeki Aguibou Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top, dışarı gitti.
18. dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
20. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Olympiakos savunmasının kaptırdığı topta hareketlenen Zajc, sol taraftan koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can'ın ortasında arka direkte bulunan Berisha topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda, top üstten az farkla auta gitti.
24. dakikada Olympiakos'ta sakatlık yaşayan Sokratis, yerini Ba'ya bıraktı.
32. dakikada ceza sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan Min-jae'nin vurduğu top, El-Arabi'ye çarptı. Kaleci Berke Özer, kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada Onyekuru'nun ortasında penaltı noktasının önünden topa vuran El-Arabi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar.
Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara, Masouras, Aguibou Camara, Onyekuru, El-Arabi
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Rossi, İrfan Can Kahveci, Berisha
Sarı kart: Dk. 38 Ba (Olympiakos)