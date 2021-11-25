Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın, Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre şehrinde 25 Kasım 2020'de kalp yetmezliği ve akciğer ödemi sebebiyle hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Kasım 2020'de beyin ameliyatı olan ve evde müşahede altında tutulan Maradona'nın ani ve şüpheli ölümünün ardından başlatılan ve efsane futbolcunun sağlık ekibinin suçlandığı soruşturma hala devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Maradona'nın doktoru, beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, psikoloğu Carlos Diaz, koordinatör doktor Nancy Forlini, hemşirelerin sorumlusu Mariano Perroni ve hemşireler Ricardo Almiron ile Dahiana Madrid, Maradona'nın "ölümüne sebebiyet vermekle" itham ediliyor.

Maradona'nın yakınları da dahil 80 kişinin dinlendiği soruşturmanın davaya dönüşmesi ve sanıkların mahkemece suçlu bulunması durumunda, bu kişiler 8 ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Arjantin kanunlarına göre, San Isidro savcılığının açtığı, 4 ay daha uzatılabilir karakterdeki soruşturmanın davaya dönüşmesi için mahkemeye gönderilme tarihi 14 Aralık'ta sona eriyor.

Soruşturma kapsamında Maradona'nın ölümünü araştıran 20 uzmandan oluşan sağlık kurulu raporunda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terkedildiğini" belirtmişti.

Uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılıklarla mücadele ettiği bilinen Maradona'nın otopsi raporunda, ölümünden önce alkol veya herhangi bir uyuşturucu madde almadığı yer almıştı.

[Fotoğraf: AA]

Maradona'nın mirası

Mirası henüz tam olarak belirlenemeyen Maradona'nın kayıtlı 6 milyon doları olduğu tahmin ediliyor.

Maradona'nın küçük oğlunun avukatı Mario Baudry, katıldığı bir televizyon programında, harcama özetlerinin adalete sunulmadığı için 6 milyon doların akıbetinin ne olduğunun bilinmediğini söyledi.

Ayrıca Maradona'nın Dubai, İsviçre, Beyaz Rusya, İtalya, Meksika ve Arjantin'de güvenli kasalarının olduğu biliniyor.

Maradona'nın küçük oğlu Diego Fernando Maradona, Jana Maradona, 2016'da kabul ettiği Diego Maradona Jr, Giannina ve Dalma Maradona olmak üzere 5 mirasçısı bulunuyor.

Maradona'nın eşyaları açık artırmayla satılacak

Arjantinli futbolcunun mirasçılarının da anlaşmasıyla, Maradona'nın borçları ve harcamalarının ödenmesi için iki taşınmazı, araçları ve özel eşyaları açık artırmayla 19 Aralık'ta satışa sunulacak.

Çevrim içi yapılacak açık artırmayla Maradona'nın anne-babasına hediye ettiği Buenos Aires ve Mar del Plata'daki evleri, birinin üzerinde imzasının bulunduğu 2 BMW marka lüks aracı ve Hyundai H1 model arabası satılacak.

Uluslararası katılıma açık yapılacak açık artırmada manevi değeri olan Fidel Castro'nun Maradona'ya gönderdiği mektup, Maradona'ya hediye edilen imzalı formalar, futbol topları ve saatler gibi özel eşyaları da yeni sahiplerini bulacak.

Ölümü 2020'nin en önemli hadiseleri arasında yerini alan dünyaca ünlü eski futbolcu Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Bella Vista Mezarlığı'nda anne-babasının yanına defnedilmişti.