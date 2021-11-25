Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşitme engelli milli tekvandoculardan 7 madalya
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 7 madalya kazandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye organizasyonu, 5'i gümüş 2'si bronz toplam 7 madalya ile tamamladı.
Madalya kazanan sporcu ve kategorileri şöyle:
Gümüş madalya: Merve Yazıcı (49 kg kilo), Selver Şeker (+67 kg kilo)
Batuhan Şimşek (+80), Türkan Teke, Sümeyye Menevşe, Birsen Özer (Kadın Poomsae Milli Takımı), Nazmi Buğra Ercan, Yusuf Şiyar Kıran, Hamza Onur Korkmaz (Erkek Poomsae Milli Takımı)
Bronz madalya: Türkan Teke (Kadın Poomsae Ferdi), Selma Canlı (57 kilo)
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