Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:
26 Kasım Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftada görev alacak hakemler şöyle:
26 Kasım Cuma:
17.30 Balıkesirspor-Manisa Futbol Kulübü: Emre Kargın
20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Yiğit Arslan
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak
13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor: Cihan Aydın
16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: Ramazan Keleş
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Kadir Sağlam
28 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin
19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Davut Dakul Çelik
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