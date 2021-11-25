Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftada görev alacak hakemler şöyle:

26 Kasım Cuma:

17.30 Balıkesirspor-Manisa Futbol Kulübü: Emre Kargın

20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Yiğit Arslan

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor: Cihan Aydın

16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: Ramazan Keleş

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Kadir Sağlam

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin

19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Davut Dakul Çelik