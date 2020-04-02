Koronavirüs salgını ile birlikte liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren sarı kırmızılı futbolculara, sponsor firmanın desteği ile spor aletleri gönderildi.

Tüm oyunculara yürüyüş bandı ve fitness bisikleti desteği sağlanırken; teknik heyet, futbolcuların fiziksel performanslarını bireysel antrenmanları dışında da korumalarını istiyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle oyuncularına hiçbir şekilde evlerinden çıkmamaları konusunda sürekli uyarılarda bulunan teknik heyetin, futbolcularının kardiyo çalışmalarını yapabilmeleri için bu yöntemi seçtiği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in; yardımcıları, sağlık ekibi ve kondisyoner ekibi ile antrenman programları hakkında sürekli görüştüğü, haftalık olarak oyuncuların performans verilerine göre programların revize edilmesini istediği de belirtildi.

Öte yandan Galatasaraylı oyuncuların koronavirüs salgınında yardım çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’nun İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sağlık çalışanlarını koruyucu ekipman bağışında bulunduğu öğrenildi.