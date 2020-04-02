Haber Giriş: Kaynak: AA
Bisiklet yarışları 1 Haziran'a kadar ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.
Etiketler: Uluslararası Bisiklet Birliği ucı koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 12:10
Son Haberler
- 13:27
- 13:27
- 13:26
- 13:20
- 13:18
Sıradaki Haber
UEFA liglerin tamamlanmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz