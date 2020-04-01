Dünyada pandemi ilan edilmesinin ardından tüm futbol ligleri durdu; Belarus ve Nikaragua gibi küçük ligler hariç.

Nikaragua, Orta Amerika'da bulunan ve futbolla adını pek fazla duyuramayan ülkelerden bir tanesi.

Diriangén de Nikaragua Ligi'nde mücadele eden ekiplerden biri ve ligin devam etmesini protesto ediyorlar. Guardian'a konuşan kulüp yetkilileri, her defasında itiraz ettiklerini ancak itirazlarının kabul edilmediğini açıkladı.

5 koronavirüs ölüm vakası açıklayan bir ülkede koşullar haftalık olarak gözden geçirilmesine rağmen, Diriangén, Salı günü 10 kulübün yaptığı son toplantıda ligin devamına karşı çıkan tek kulüptü.

Ligde üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlı kulübün başkanı Sergio Salazar, "Oyuncularımız oynamaya devam etmek istemiyorlar. “Çok korkuyorlar ve onları anlıyoruz. Turnuvayı askıya almak istiyoruz, ancak tüm kulüpler oy kullandı ve çoğunluk devam etmek istiyor." açıklamasını yaptı.

Salazar, hükumetin baskıları nedeniyle diğer kulüplerin devam etmek istediğini ifade ederken, Diriangen'in devletten tek destek almayan kulüp olduğu da belirtiliyor.