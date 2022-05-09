Galatasaray'ın gündeminde teknik direktör Domenec Torrent yer alıyor. Medipol Başakşehir maçı sonra "1 yıllık kontratım var" diyen İspanyol çalıştırıcı ile yollar 2 maç sonra ayrılacak.

Yönetim, sezon sonu göndermek istediği 59 yaşındaki teknik adamın alacakları için kaynak arayışına başladı. 1 milyon 750 bin euro tazminatı olan Domenec Torrent, bu paranın tamamını istiyor.

Sarı kırmızılılar, bu kaynağı bulur bulmaz İspanyol çalıştırıcı ile yolları ayıracak. Başkan Burak Elmas, bu hamlesi ile seçilecek yeni yönetimin de önünü açmayı hedefliyor.

Marcao ve Mustafa Muhammed için gelen teklifler değerlendirilecek

Diğer yandan Galatasaray’da sezon sonu vedalar yaşanabilir. Bu sezon yaşanan süreçten dolayı bazı futbolcuların takımdan ayrılmak istediği gelen haberler arasında.

Marcao ve Mustafa Muhammed, Avrupa Kulüpleri’nden gelen teklifleri değerlendirecek. Bu oyuncuların satılması halinde gelecek bonservis bedeli yeni sezonun kadro planlamasında kullanılacak..