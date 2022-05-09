Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Safiport, yarı finalde Ankara temsilcisi Nesibe Aydın'ı 3-0'lık seriyle mağlup ederek finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise bir başka başkent temsilcisi OGM Ormanspor'u 3-0'lık seriyle geçti ve finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin duyurulan maç programı şu şekilde:

Yarın 19.00 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu 12.5.2022 19.00 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi İstanbul Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu 15.5.2022 15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport Mersin Servet Tazegül Spor Salonu



