Kadınlarda 67 kiloda Didem Kirazcı, +67 kiloda Selver Şeker gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise 80 kiloda Yasin Çimen, +80 kiloda Batuhan Şimşek bronz madalya aldı.

Türkiye, böylece 15 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda 2 altın, 12 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 26 madalyaya ulaştı.