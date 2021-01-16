Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas oyunları üzerinde durdu.

Ana bölümünde taktik çalışması yapılan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.