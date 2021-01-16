Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray derbi maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas oyunları üzerinde durdu.
Ana bölümünde taktik çalışması yapılan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Etiketler: Süper Lig Derbi Galatasaray Beşiktaş
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