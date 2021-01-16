Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girdi.

Derbi kamp kadrosu belli oldu

Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu da belli oldu. Hasic ile cezalı Welinton kadroda bulunmuyor.

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar."