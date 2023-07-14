Galatasaray Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile görüşüyor

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor. Antrenmanlara devam eden sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları da hız kazandı.

Galatasaray yönetimi, gerekli bölgelere takviyeler yapmaya başladı. Angelino'yu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ile de resmi sözleşme imzalamayı bekliyor.

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Galatasaray'ın sıradaki hedefi ise Icardi'nin ardından ikinci bir forveti daha renklerine bağlamak.

Yönetimin görüştüğü isimler arasında Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu var.

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Galatasaray'ın, Bakambu için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Kısa süre önce Al Nasr kulübüne transfer olan Demokratik Kongolu futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

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Galatasaray yönetimi Halil Dervişoğlu'nu ise bedelsiz olarak kadroya katmak istiyor. Milli oyuncu ile görüşmeler sürüyor.