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Spor
AA 14.07.2023 10:52

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli para atletler Oğuz Akbulut ve Mikail Al'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcular Oğuz Akbulut ve Mikail Al'ı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli para atletler Oğuz Akbulut ve Mikail Al'a tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, milli para atletler Oğuz Akbulut ve Mikail Al için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metre T13 kategorisinde dördüncü olan Mikail Al ile 400 metre T12 kategorisinde elde ettiği sonuçla finale kalan Oğuz Akbulut'un 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanması bizleri çok mutlu etti. Mikail Al ile Oğuz Akbulut'u kutluyor, milli para atletlerimize 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

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