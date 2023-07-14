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Spor
AA 14.07.2023 08:55

Adana Demirspor Luis Nani'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol kanat Luiz Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Adana Demirspor Luis Nani'yi transfer etti

Mavi-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

36 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de oynadı. 2015-2016 sezonunda sarı lacivertli formayı giyen Nani, daha sonra İspanya'da Valencia’nın yolunu tuttu.

Daha önce de Manchester United ve Sporting formaları giyen Portekizli futbolcu, son olarak Avusturalya takımlarından Melbourne'ün kadrosunda yer aldı. Tecrübeli futbolcu 1 Temmuz'da Melbourne ile yolları ayırdı.

 


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