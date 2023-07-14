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Spor
TRT SPOR 14.07.2023 10:40

Trabzonspor Philip Zinckernagel için yeniden harekete geçti

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, Philip Zinckernagel için yeniden harekete geçti.

Trabzonspor Philip Zinckernagel için yeniden harekete geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bordo mavililer, uzun süredir gündeminde yer alan Philip Zinckernagel için yeniden harekete geçti.

Karadeniz ekibi, Danimarkalı oyuncunun geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Standart Liege'in de devreden çıkmasıyla daha avantajlı konuma geldi.

Olympiakos'un 3 milyon avroluk bonservis talebi nedeniyle ilk görüşmelerden sonuç alamayan Trabzonspor, Zinckernagel'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Olympiakos'un kadrosunda düşünmediği Zinckernagel'e Trabzonspor'un yanı sıra Belçika ekibi Club Brugge de ilgi gösteriyor.

Lahtimi ile yol ayrımı

Bu arada Trabzonspor Lahtimi ile de yol ayrımına geldi. Faslı oyuncunun transferi için Wydad Kazablanka ile yapılan görüşmelerde mesafe kat edildi.

Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

Lahtimi, bordo mavililerin yeni sezon çalışmalarına izinsiz olarak katılmamıştı. Trabzonspor yönetimi, bu durumu noterle tespit ettirmiş, Bjelica da Lahtimi'yi Slovenya kamp kadrosuna almamıştı.

Diğer yandan Trabzonspor, takvimine bir hazırlık maçı daha ekledi. Bordo mavililer, 30 Temmuz Pazar günü Yunanistan'ın AEK takımı ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Bordo mavililer, Slovenya'daki hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra 26 Temmuz'da Trabzon'a dönecek.

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