Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, dünya futbolundaki dönüşüm ve futbol endüstrisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Galatasaray'ın UEFA için önemine değinen Ceferin, sarı-kırmızılıların bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans için Elmas'ı tebrik etti.

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Burak Elmas ise Avrupa Süper Ligi ve benzeri organizasyonlara karşı UEFA ile tam dayanışma ve iş birliği halinde olduklarını Ceferin'e iletti.

Galatasaray Kulübü Başkanı, menajerlik ücretleri ve temsilci belirsizliği konularını da gündeme getirdi ve dün kulüp üyelerine konuyla ilgili gerçekleştirdiği sunumun detaylarını da Aleksander Ceferin ve UEFA yönetimiyle paylaştı.

Elmas ayrıca Galatasaray'ın mart ayında çıkacağı Avrupa Ligi son 16 turu müsabakası kapsamında, Aleksander Ceferin'i İstanbul'daki maça özel olarak davet etti.