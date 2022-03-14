Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Barcelona maçının biletleri satışa çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakanın öncelikli bilet satışı 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için başladı.
Mücadelenin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren genel satışa çıkacak. Biletler 150 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Etiketler: Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi Avrupa Kupaları
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