Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakanın öncelikli bilet satışı 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için başladı.

Mücadelenin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren genel satışa çıkacak. Biletler 150 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.