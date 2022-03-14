Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 28. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.
Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Çelik, listeye adını yazdırdı.
Son şampiyon Lille 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
Etiketler: Fransa
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