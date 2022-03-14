Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya, Avusturya, Almanya, İsviçre ve İngiltere'den 50 golfçü katıldı.

Turnuvaya golfçülerin eskiden giydiği kıyafetlerle çıkan sporcular, özellikle 100 yıl öncesi kullanılan ekipmanlarla golf oynadı. Nostaljinin yaşatıldığı turnuvada, renkli görüntüler oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, Türkiye'de ilk defa "Hickory" adı verilen nostalji golf turnuvası düzenlediklerini söyledi. Kara, turnuvaya katılabilmek için 1935'ten önce yapılmış golf ekipmanları olması gerektiğini anlattı.

"Ortalama 100 yıllık ekipmanlarla bu turnuvaya katılmak gerekiyor. Tarihi yaşatmak istiyoruz. Eski günlerde golfçülerin oynadığı ağaçtan yapılan sopalarla oynayarak onların hangi şartlarda oynadıklarını, hangi zorluklarla skor yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kara, 100 yıl önce topların ortalama 170 metre mesafeye gönderilebilirken, şu anda demir sopalarla 270 metreye kadar gidebildiğini ifade etti.

Golf Mad Turnuva Direktörü Edward Lainchbury ise mücadelede kullanılan sopaların Güney Amerika'da yetişen bir ceviz ağacından yapıldığından turnuvanın adının "Hickory" olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği turnuva, 20 Mart'ta sona erecek.