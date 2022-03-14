Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücdeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Haji Wright kaydetti.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Nuri Şahin'in öğrencileri 38 puana yükseldi. Öte yandan Antalyaspor, mağlup olmadığı yedi maçlık periyotta kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Ligde son 3 maçtır galip gelemeyen Medipol Başakşehir ise 47 puanda kaldı.

Başakşehir Antalyaspor'a 6 buçuk yıl sonra kaybetti

Dün oynanması gereken ancak, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşım sorunlarından ötürü İstanbul'a gelememesi nedeniyle bugüne ertelenen müsabakada Antalyaspor’a boyun eğen Başakşehir, 6 buçuk yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybetmiş oldu.

Antalya ekibi bu statta son galibiyetini 2015-2016 yılında 3-2’lik skor ile almıştı.

Başakşehir'de 3 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 3 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de yer alan Trezeguet, Stefano Okaka ve Berkay Özcan'ın yerine, Pizzi, Ömer Ali Şahiner ve Nacer Chadli ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Okaka ve Berkay Özcan'ı ise bu maçta yedekler arasında tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Başakşehir'de üç oyuncu sakat

Medipol Başakşehir'de üç oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımda belinde sakatlığı bulunan Trezeguet, bu maçta takımındaki yerini alamadı. Sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye de turuncu-lacivertli ekipteki diğer eksik isimler oldu.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 20. dakikada konuk ekip öne geçti. Doğukan'ın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-1.

26. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Wright, Başakşehir ceza sahası önündeki Ndao'ya pasını attı. Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, yerden köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

39. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Antalyaspor savunmasının hatasında topu kapan Aleksic, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Aleksic, müsait pozisyondaki Pizzi'ye pasını attı. Portekizli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde altı pas içine düşen topa Ravil diziyle vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

87. dakikada Antalyaspor çok net bir fırsatı kullanamadı. Kendi yarı sahasından kaptığı topla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar ilerleyen Gökdeniz, boş pozisyondaki Veysel'e pasını attı. Veysel'in uygun pozisyonda çektiği şutunda kaleci Volkan, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+3. dakikada ev sahibi takım beraberlik şansını kullanamadı. Aleksic'in sağ kanattan kullandığı kornerde Salih Uçan altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen meşin yuvarlağı Güray Vural çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir (Dk. 67 Salih Uçan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 29 Okaka), Tolga Ciğerci, Aleksic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Gulbrandsen), Serdar Gürler (Dk. 45 Deniz Türüç), Pizzi (Dk. 46 Berkay Özcan), Chadli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 84 Floranus), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao (Dk. 75 Fredy) , Luiz Adriano (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar) , Doğukan Sinik (Dk. 69 Ghacha), Wright (Dk. 75 Naldo)

Gol: Dk. 20 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk 37 Caiçara, Dk. 53 Ömer Ali Şahiner, Dk. 60 Okaka (Medipol Başakşehir)