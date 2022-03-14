Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Helsingör kentinde oynanacak A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Pakkan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ile Deybet Gök üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Cansu Tiryaki yapacak.