Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
[Fotoğraf: AA]
FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda 16 Mart Çarşamba günü Danimarka ile Yunanistan arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Helsingör kentinde oynanacak A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Pakkan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ile Deybet Gök üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Cansu Tiryaki yapacak.
Son Haberler
- 16:30
- 16:41
- 16:29
- 16:17
- 16:33
Sıradaki Haber
Genç buz patenciler dünya şampiyonasında boy gösterecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz