Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis, Fas Kupası’nda Kraliyet Ordusu ile MAS Fez kulüpleri arasında dün oynanan maç sonrası rakip taraftarlar arasında yaşanan olaylara müdahale etti.

90’ı 18 yaşından küçük 160 kişinin gözaltına alındı, ayrıca olaylara müdahale eden 85 polis çeşitli şekillerde yaralandı.

Taraftarlar, maçın oynandığı El-Emir Mevlayi Abdullah Stadyumu ile polis, kamu ve toplu taşıma araçlarına da zarar verdi. Söz konusu kişiler, kesici alet bulundurmak, açık alanda alkol kullanmak, taş atmak, özel ve kamu malına kasten zarar verme şüphesiyle gözaltına alındı.

Fas basınına yansıyan haberlerde ev sahibi Kraliyet Ordusu kulübünün karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinin ardından taraftarların sahaya girmesiyle olaylar başladı.

Fas makamları, COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında iki yıl boyunca kapalı tutulan statları şubat itibarıyla yeniden taraftarlara açma kararı almıştı.