Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Futbolda 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü aynı saatte TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN Sports'tan canlı olarak yayımlanacak.
Etiketler: TFF TFF 1. Lig Süper Lig
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