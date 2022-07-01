Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksör Hatice Akbaş'tan altın madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı.
Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.
Etiketler: Milli Sporcular
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