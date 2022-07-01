Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judocu Mihael Zgank altın madalya kazandı
Milli judocu Mihael Zgank, 19. Akdeniz Oyunları'nda 90 kiloda altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların judo branşı erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, yarı finalde İspanyol Tristani Mosakhlishvili'yi altın skorda ipponla yenerek finalde Yunan Theodoros Tselidis'in rakibi oldu.
Final müsabakasında Yunan Theodoros Tselidis'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı judocu, altın madalya kazandı.
Etiketler: Milli Sporcular
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