Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atıcılıkta İsmail Keleş gümüş madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atıcılık branşında milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, finalde Sırbistan'dan Damir Mikec'e 16-8 kaybederek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Aynı kategoride yarışan Yusuf Dikeç ise final müsabakasını 8'inci sırada tamamladı.
İsmail Keleş, 19. Akdeniz Oyunları ikincisi!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 1, 2022
Atıcılık erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz, gümüş madalya kazandı.
Tebrikler İsmail! pic.twitter.com/FJGdcD1bcR
Etiketler: Cezayir
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