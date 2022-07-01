Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe, transferi için Hull City ile daha önce prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Ozan Tufan'ın İngiliz ekibine transferinin tamamlandığını duyurdu.

Öte yandan İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aile, bir rüya. Hoş geldin Ozan" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın Hull City'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığını, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceğini açıklamıştı.