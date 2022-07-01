Federasyondan yapılan açıklamaya göre 8-10 Temmuz 2022 ABD'nin Birmingham kentinde yapılacak müsabakalara katılmak için gerekli girişimler başlatıldı.

"Kafilemizin ihtiyaç duyduğu vize için yaklaşık 6 ay öncesinden bakanlığımızın referans listesinde olan bir firma ile işlemler başlatılmıştır. İstenilen belge ve bilgiler zamanında hazır edilerek profesyonel destek aldığımız firma aracılığı ile İstanbul Amerikan Konsolosluğu'ndan vize randevusu talep edilmiştir. Durumun aciliyeti ve önemi defalarca Amerikan makamlarına iletilmesine rağmen kafilemize vize görüşme tarihi oyunlardan tam 1 yıl sonra Temmuz 2023 yılı olarak bildirilmiştir."

Gelişen bu durumun Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, Dünya Karate Federasyonuna ve Dünya Oyunları Organizasyon Komitesine bildirildiği ve konu hakkında destek talep edildiği vurgulandı.

"Bahsi geçen tüm bu makamların girişimine rağmen Amerikan Konsolosluğu 'vize randevu tarihini öne çekemeyeceklerini ve yapacak bir şeyleri olmadığını' içeren anlamını spor kamuoyuna bıraktığımız bir cevapla dönüş yapmıştır. Türkiye Karate Federasyonunun tüzel kişiliği ile alakası olmadan, ülkemizin uluslararası arenada prestijini sarsmaya yönelik bir hareket olduğunu düşündüğümüz bu uygunsuz davranışı gündemde tutmanın, bu planları yapıp ondan medet umanları desteklemek anlamına geleceğini bildiğimizden bu konuyla spor camiamızda gündem oluşturma yoluna gidilmemiştir. Müsabakalara katılmak istememize rağmen ülkemizin prestiji ve menfaatleri söz konusu olduğunda bu tarz oyunların gözümüzde hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ve belirtilen sebeplerle sporcularımızın Dünya Oyunları'na katılmayacağı hususunu değerli camia ve spor kamuoyuyla paylaşırız."