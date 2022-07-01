Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona Jan Vesely ile sözleşme imzaladı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen 32 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Katalan kulübü yaptığı yazılı açıklamaya göre, sezonun ilk transferi olarak Vesely'i 30 Haziran 2025'e kadar kadrosuna kattı.
Barcelona Basketbol Genel Direktörü Juan Carlos Navarro da Vesely ile ilgili "Her şeyi kazanmaya hazır bir takım oluşturmak için heyecan verici bir transfer." açıklamasını yaptı.
Tecrübeli ve başarılı Çek oyuncuyu "Avrupa Ligi'nin klasiklerinden biri" olarak tanıtan Barcelona, 2017'de Fenerbahçe ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Vesely'in 2019'da MVP (En iyi oyuncu) seçildiğini, 2017, 2018 ve 2019'da ise en iyi ilk 5'te yer aldığını hatırlattı.
Vesely, 1'i son sezonda olmak üzere Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu da kazandı.
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri Basketbol
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