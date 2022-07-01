Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen "Sporcular Komisyonu" seçimleri sonucunda İrem Karamete Baldini, EFC Sporcu Komisyonu Başkanı ve EFC-COMEX oy hakkına sahip üye olarak seçildi.

İrem Karamete; Hollanda, İtalya, Almanya, Finlandiya, Macaristan ve Azerbaycan'dan sporcuların da aday olduğu seçimlerde kullanılan 82 oyun 36'sını aldı.