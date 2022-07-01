Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kazımcan Karataş Galatasaray'da
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto 1.i Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen sol bek Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'a transfer olup, daha sonra Galatasaray'a kiralanması gündeme gelen Kazımcan'la ilgili açıklama yaptı.
"16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk."
Kazımcan Karataş Transferi Hakkında Bilgilendirme;— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) July 1, 2022
https://t.co/Seq9WSGENq pic.twitter.com/KVUk9T7XUg
Etiketler: Altay Galatasaray Transfer Haberleri
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