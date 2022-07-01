TFF, Süper Lig'de kulüplerin anlaşması halinde ve İl Güvenlik Kurulu'nun onayı durumunda deplasman seyirci kapasitesi yüzde 30'a kadar çıkarılacak.

Özellikle bu uygulamanın önünü Kasımpaşa açtı. Seyircisi az olan diğer İstanbul takımları da Kasımpaşa ile birlikte TFF'ye başvuru yaptı.

Federasyonunun bu kararı açıklamasıyla seyircisi az olan kulüpler ciddi gelirler elde edecek ve tribünler daha renkli hale gelecek.

"4 büyük"ler de onay verdi

Deplasman tribününe alınacak seyirciler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da işine gelecek.

Kasımpaşa, Ümraniyespor, İstanbulspor ve Karagümrük maçları çok az seyirci karşısında oynanırken, 4 büyüklerin taraftarları bu deplasmanlarda kendilerine ayrılacak tribünü dolduracağı gibi evsahibi kulüplerin de kasasını dolduracak.

Aynı uygulamanın Spor Toto 1'inci Lig için de geçerli olacağı ama bu kararın önümüzdeki hafta yapılacak toplantılarda alınacağı vurgulandı.

TFF'nin salı günü gerçekleşecek Kulüpler Birliği Vakfı ve fikstür çekimi toplantısında konuyu gündeme getireceği bildirildi.

Deplasmanda maksimum yüzde 30 seyirci kapasitesi yine kulüplerin anlaşması ve İl Güvenlik Kurulu'nun onayı durumunda 1. Lig'de de uygulanacak.